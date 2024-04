Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 32esima giornata di Serie A. A proposito di Udinese-Roma, interrotta al 71′ 30″ sul risultato di 1-1 per il malore a N’Dicka. Si legge come proprio a partire dal minuto indicato sarà ripreso l’incontro. La data del recupero sarà stabilita dopo la sfida europea contro il Milan.