gazzetta.it (F.Balzani) – La Roma e il Comune entrano nel vivo del progetto stadio. Domani avverrà un incontro con diversi tecnici per studiare la fattibilità e apportare eventuali modifiche soprattutto per la vivibilità presso Pietralata. Previsto un tavolo tecnico per risolvere le ultime problematiche come i flussi di arrivo e di uscita dei tifosi dallo stadio e dai parcheggi. Nel progetto iniziale sono previsti 4.400 posti auto e 10.000 posti moto, per un totale di circa 20.000 persone. L’obiettivo è salire a quota 30.000. Il Comune, inoltre, chiede il 50% di trasporto pubblico e il 50% privato. Al vaglio anche l’aumento del numero dei treni per il trasporto ferroviario e la costruzione del ponte ciclopedonale su via Livorno. Adesso a seguire il progetto è Nicholas Gancikoff, non più – dunque – Lina Souloukou.

Foto: AS Roma