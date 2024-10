Nuovamente utilizzato dal 1’ dopo la sfida con il Portogallo, Nicola Zalewski partito titolare anche contro la Croazia, ha segnato la rete del momentaneo 2-3. L’esterno giallorosso sta convincendo con la maglia della propria nazionale e da domani tornerà a Trigoria per preparare la sfida con l’Inter. Il match di Nations League è terminato con un pirotecnico pareggio per 3-3 con le reti di Zielinski e Szymanski per i padroni di casa e Sosa, Sucic e Baturina per gli ospiti.

Foto: [Stu Forster] via: [Getty Images]