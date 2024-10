Con l’avvicinarsi della sfida tra la Roma e l’Inter, in programma domenica sera alle 20:45 allo stadio Olimpico, i giallorossi sono tornati a lavoro a Trigoria. In gruppo anche Pisilli, dopo la prima chiamata in Azzurro. In attesa degli altri nazionali, Dybala aumenta il carico di lavoro personalizzato e domani svolgerà la seduta in gruppo.

Foto: [ANDREAS SOLARO] via: [Getty Image]