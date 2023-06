La Roma, appresa la squalifica di 4 giornate per il proprio tecnico, si prepara ad assumere tutta la documentazione necessaria per fare ricorso. La società non ci sta e presenterà ricorso per la pena inflitta a José Mourinho. Si prepara quindi lo scontro con la Uefa per vedere se lo Special One potrà essere in panchina nelle prima 4 partite della prossima Europa League. Lo riporta Emanuele Zotti.

