La Uefa comunica che, dopo gli avvenimenti della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, la società giallorossa è stata multata per 50mila euro e i tifosi avranno un turno di stop in trasferta. Le cause sono diverse: dall’accensione di fuochi d’artificio al lancio di oggetti passando per i danni alla struttura della Puskas Arena e fino al disturbo alla folla. La Roma dovrà contattare entro 30 giorni la Federcalcio ungherese per risarcire i danni. Sono stati inoltre inflitti altri 5 mila euro di multa per comportamento scorretto della squadra.