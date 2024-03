All’Arena Stozice di Lubiana si è giocatal’amichevole tra Slovenia e Portogallo, in vista della partecipazione prossima a Euro 2024. Gli ospiti sono stati sconfitti per 2 a 0. Rui Patricio è rimasto in panchina per tutti i 90′ minuti

O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o confronto com a Eslovénia 👨‍🏫 #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/Yycgw2uJQY — Portugal (@selecaoportugal) March 26, 2024