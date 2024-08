Shomurodov si guadagna la conferma

Corriere dello Sport (R. Maida) – C’è un giocatore in sorprendente ascesa a Trigoria: Eldor Shomurodov. La determinazione in allenamento e soprattutto lo stupefacente impatto sulla partita contro l’Empoli hanno consigliato a De Rossi di non lasciarlo (ri)partire in prestito. Nessuno se lo aspettava anche perché la sua preparazione è cominciata in forte ritardo a causa della partecipazione alle Olimpiadi. L’unico marcatore della Roma in campionato, salvo offerte sconvolgenti, potrebbe restare come alternativa al centravanti titolare, Artem Dovbyk. D’altra parte DDR ha già chiarito di pensare anche Dybala come falso nove, da utilizzare in certe situazioni.

Shomurodov invece cerca un clamoroso rilancio a Trigoria dopo un anno e mezzo di scarsa gloria trascorso tra Spezia o Cagliari. Con due anni di contratto ancora davanti, L’uzbeko più forte della storia si augura di aprire un nuovo capitolo della carriera proprio nel club che aveva scelto nell’estate 2021, dopo un ottimo campionato con il Genoa.