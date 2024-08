Il Messaggero (D. Aloisi) – Saud Abdulhamid è uno dei volti nuovi del mercato giallorosso. In attesa di vederlo sul campo e capire le sue potenzialità, il terzino destro giallorosso si può già considerare una star social. L’ex Al Hilal infatti si trascina il mondo arabo e il tweet del suo annuncio da parte della Roma ha ottenuto circa 10 milioni di visualizzazioni, oltre 2.500 citazioni e più di 14mila condivisioni. Numeri impressionanti che hanno superato anche quelli dell’ufficialità di Dybala.

Un acquisto che mira ‘a conquistare’ l’Arabia Saudita che già ha iniziato a conoscere la Roma grazie alla partnership con Riyadh Season. Sono già diverse le maglie di Saud acquistate sul sito e i giallorossi sperano di ripagare in parte la cifra spesa per il suo cartellino (2,5 milioni di euro). Si è inserito bene nel gruppo, in questi giorni dorme in un hotel dell’Eur e punta alla convocazione per Torino.