Ancora guai per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, schierato titolare nella sfida contro lo Sheriff, è dovuto uscire dopo 28 minuti dallo stadio di Tiraspol per un problema muscolare. L’ex PSG era rientrato con l’Empoli andando anche a segno nel 7-0 rifilato ai toscani. Da valutare le condizioni del classe 1997 per il Torino.