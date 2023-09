Pagine Romaniste – I giallorossi guadagno i primi 3 punti in Europa. Dopo un primo tempo scarno di azioni Paredes regala il gol del vantaggio allo scadere del recupero. I gialloneri trovano la rete del pareggio con Tovar che dopo una mischia trova la conclusione vincente. Il gol decisivo è siglato dall’uomo giallorosso più atteso: Cristante libera in area con un tacco, Lukaku controlla bene e con il mancino batte Koval. Il prossimo appuntamento europeo per i giallorossi sarà contro il Servette il 5 ottobre allo Stadio Olimpico.

TABELLINO

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Kiki, Garananga, Tovar, Artunduaga; Zahouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom Bekeli.

A disposizione: A disposizione: Straistari, Paşcenco, Ricardinho, Apostolakis, Vardar, Dijinari, Coliș, Boţan, Novicov, Luvannor.

Allenatore: Bordin.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Sanches (27′ Paredes), Cristante, Aouar (62′ Bove), Zalewski (61′ Spinazzola); Lukaku (79′ Belotti), El Shaarawy (61′ Dybala)

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Pagano, Pisilli, Mannini.

Allenatore: Mourinho (squalificato).

Marcatori: 45+4′ Paredes.

Ammoniti: 48′ Talal, 56′ Cristante, 77′ Gabi, 90′ Bordin.

Espulsi: 97′ Joao Paulo.

Arbitro: Andris Treimanis.

Assistenti: Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs.

PRIMO TEMPO

5′ – Ci prova Mbekeli dalla distanza. Palla alta sopra la traversa.

9′ – Fuorigioco di Lukaku che ferma una promettente azione giallorossa.

11′ – Mancini rischia con un fallo tattico per fermare una ripartenza Sheriff. Per lui un richiamo verbale.

15′ – Sanches perde palla, Kiki tenta il contropiede.

16′ – Joao Paolo tenta la conclusione dalla distanza: palla che finisce sul fondo.

19′ – Azione personale di Karsdorp che scambia per Lukaku: Koval anticipa il belga.

21′ – Mancini cerca Lukaku, il belga non riesce nel difficile stop al centro dell’area.

24′ – Cristante tenta il tiro dalla distanza, nessun problema per Koval.

27′ – Esce Sanches per problemi fisici, al suo posto entra Paredes.

30′ – Sponda di Lukaku, conclusione al volo di El Shaarawy che termina di poco a lato.

34′ – Mbekeli anticipa Karsdorp e colpisce il palo.

35′ – El Shaarawy tenta la conclusione da posizione defilata, manda di poco a lato.

38′ – Karsdorp crossa per El Shaarawy: il faraone non riesce a controllare.

39′ – Conclusione di Zalewski dalla distanza, palla sopra la traversa.

41′ – Punizione Roma dalla trequarti, palla allontanata dalla difesa avversaria.

43′ – Mancini a terra per un contatto con Mbekeli.

44′ – Comunicati i tre minuti di recupero.

47′ – GOL! Roma in vantaggio con Paredes.

FINE PRIMO TEMPO.

SECONDO TEMPO

47′ – Mbekeli salta NDicka e calcia con il destro, pallone alto.

50′ – Lukaku controlla e conclude, tiro murato dalla retroguardia avversaria.

53′ – Llorente costretto al fallo per fermare Talal.

54′ – Mbekell tira dalla distanza, pallone che finisce altissimo.

55′ – Cartellino giallo per Cristante.

56′ – Arriva il pareggio per lo Sheriff con Tovar.

57′ – Triplo cambio per la Roma: entrano Spinazzola, Dybala e Bove per Zalewski, El Shaarawy e Aouar.

62′ – Fallo di Mancini, punizione per lo Sheriff.

64′ – GOL! Lukaku riporta in vantaggio la Roma.

67′ – Angolo per la Roma: Paredes al centro, lo Sheriff in difficoltà allontana.

70′ – Sostituzione Sheriff: fuori Ankeye, al suo posto Cavalcante Mendes.

76′ – Giallo per Gabi che commette fallo su Cristante.

79′ – Esce Lukaku, al suo posto entra Belotti.

82′ – Duro costrasto tra Bove e Zohuori.

85′ – Belotti tenta la conclusione, fuori a lato di poco.

90′ – Ammonito Bordin.

90′ – 7 i minuti di recupero.

91′ – Apostolakis.

97′ – Cartellino rosso per Moreira Fernandes.

Prepartita

18:28 – L’allenamento della squadra a 15 minuti dall’inizio della sfida

18:15 – La squadra si carica prima dell’ingresso in campo per l’allenamento

17:56 – Le scelte ufficiali di mister Bordin

17:35 – Le scelte ufficiali di Mourinho: sorpresa Renato Sanches con Cristante e Aouar. El Shaarawy davanti con Lukaku

17:20 – La Roma è arrivata allo Stadio dello Sheriff