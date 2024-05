Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve. Queste le sue parole:

Sulle parole di Guardiola, che ha applaudito l’Atalanta per la partita contro la Roma.

“È un amico, ha detto parole di cui lo ringrazio. Le partite che abbiamo affrontato hanno dato stima alla squadra, domani incontriamo una col valore delle primissime. Liverpool, Marsiglia, Sporting… Ci hanno dato forza, anche la partita con la Roma dell’altra sera. Ci ha tolto qualcosa giocare con queste big ma ne dà tante positive. Il merito è di questi giocatori che hanno mantenuto volontà e forza morale incredibile per giocare tutte queste partite ininterrottamente da febbraio. In Serie A sono tutte partite difficili”.

Una cavalcata diversa, che differenza c’è con l’Atalanta del passato e cosa significherebbe vincere?

“La Coppa Italia per noi era l’unico trofeo possibile secondo me, perché Champions e scudetto sono troppo distanti per le nostre possibilità. È la terza volta in cinque anni, siamo testardi e insistiamo. Era difficile pensare all’Europa League, ma questi ragazzi sono stati splendidi con un percorso incredibile. Manca l’ultimi miglio, il percorso è stato straordinario e abbiamo voglia di conquistare la finale”.