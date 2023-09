Romelu Lukaku e la Roc Nation Sports si separano. Il belga avrebbe tolto dai propri canali social, qualsiasi riferimento all’agenzia fondata da Jay-Z. La decisione è stata presa poco dopo il suo passaggio alla Roma arrivato al termine di una estate tormentata. A riportarlo è The Telegraph che inoltre ha fatto notare come il volto dell’attaccante giallorosso non sia più raffigurato sul sito dell’agenzia. Roc Nation Sports era stata fondamentale negli ultimi trasferimenti del belga, prima all’Inter e poi a Trigoria, riuscendo a convincere il Chelsea ad accettare di liberare il loro assistito anche in prestito.