Tuttosport – S’è cominciato ieri, e domani ci sarà una nuova riunione del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri con l’obiettivo di deliberare gli organici di arbitri, assistenti e osservatori per la stagione sportiva 2023-24 e le nomine degli organi tecnici nazionali, del responsabile del Settore tecnico e dei presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano. Tutte le risultanze, comprese quelle degli organici nazionali, saranno rese note nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani alle 14 presso la sede della Figc a Roma. Ma per ciò che riguarda gli arbitri già ieri sono filtrate interessanti novità.

La notizia più rumorosa riguarda la dismissione per “motivate ragioni tecniche” di Marco Serra, l’arbitro suo malgrado finito alla ribalta per la famosa lite con José Mourinho, a bordo campo, a margine della partita tra Cremonese e Roma dello scorso 28 febbraio. Serra era quarto uomo, aveva invocato l’espulsione di Mourinho e lo aveva – come riferito dallo stesso tecnico portoghese – apostrofato irrispettosamente: “Tutti ti prendono per il culo. Sempre lo stesso show, vai a casa”. Serra era poi stato deferito dal procuratore Chiné, ma fuori dai termini e dunque il Tribunale Federale aveva ritenuto il deferimento improcedibile. Ora, però, è arrivata una “condanna” irreversibile… Già nel campionato 2021-22 era finito nell’occhio del ciclone per il gol annullato a Messias al 94′ di Milan-Spezia.