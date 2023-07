Corriere dello Sport (L. Scalia) – I media turchi sono convinti che Shomurodov sia finito nel mirino del Galatasaray, pronto a chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’attaccante non è riuscito a salvare lo Spezia e adesso cerca una nuova avventura fuori dai confini dell’Italia. Attende novità anche Karsdorp, ormai fuori dal progetto tecnico considerando che la Roma sta per ingaggiare nello stesso ruolo Kristensen dal Leeds. Una mossa che sa di bocciatura totale per l’olandese dopo la rottura con Mourinho che lo definì “un traditore” prima della tregua, ma insomma, i titoli di coda nel suo caso stanno già scorrendo da un pezzo.