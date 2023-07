È risaputo ormai che la Roma è alla ricerca di attaccanti. Oggi, dal quotidiano inglese The Sun è spuntato un nuovo nome per l’attacco giallorosso: Mason Greenwood. Il classe ’01 è ai margini del progetto del Manchester United, con i dirigenti che indagano sulla sua condotta dopo l’arresto nel 2022 per le accuse di stupro e aggressione. Il giornale inglese parla anche di una telefonata da parte di Mourinho al giocatore e al padre. L’idea di giocare per un anno in attesa del rientro di Abraham avrebbe sollevato il morale all’inglese, resta da capire se i Red Devils decideranno di mandarlo in prestito o annullare il contratto.