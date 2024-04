È da poco terminata per 1-0 la sfida tra Verona e Udinese allo Stadio Marcantonio Bentegodi. La gara, valida per la 33esima giornata di Serie A, è stata decisa da un gol di Coppola in pieno recupero (93′). I gialloblù ottengono così tre pesantissimi punti nella lotta salvezza, andando a quota 31 in 15esima posizione. L’Udinese, in attesa di terminare la gara contro la Roma interrotta per un malore di Ndicka, resta a quota 28 punti in 17esima posizione.