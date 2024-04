È da poco terminata allo stadio Castellani la sfida tra Empoli e Napoli per 1-0. La gara, valida per la 33esima giornata di Serie A, è stata decisa grazie alla rete di Cerri, arrivata dopo appena 4 minuti dal calcio d’inizio. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per i padroni di casa, che si portano così a quota 31, lontani 4 lunghezze dal Frosinone terz’ultimo. Gli Azzurri di Calzona restano a quota 49 punti in ottava posizione.