È da poco terminata allo stadio Bentegodi la sfida tra Verona e Juve per 2-2. Ad aprire le danze sono stati i padroni di casa dopo appena 11 minuti con Folorunsho, ma Vlahovic al 28′ aveva ristabilito la parità dal dischetto. Gli uomini di Baroni sono poi tornati nuovamente in vantaggio al 52′ grazie a Noslin, servito da Folorunsho. Rabiot salva i bianconeri dalla sconfitta e fa guadagnare ad Allegri un punto. La Juve si trova così a 54 punti in seconda posizione, a soli +2 dal Milan, che domani con il Monza potrebbe tentare il sorpasso. I gialloblù restano in zona retrocessione con 20 punti.