Edoardo Bove, subentrato been durante Roma-Juve, ha voluto mandare un messaggio a tutto l’ambiente dopo l’amaro pareggio contro i bianconeri. Il centrocampista giallorosso tramite il suo profilo Instagram ha scritto: “Non è il momento di mollare“.

Carica che servirà alla squadra in vista del massimo sforzo della stagione, per far sì di continuare a inseguire gli obiettivi fino all’ultimo instante.