Diego Llorente, insieme a Mancini, è un perno della difesa della Roma: lo è stato con Mourinho e continua ad esserlo con De Rossi. La scorsa estate il club giallorosso è riuscito a rinnovare il prestito dal Leeds, senza riuscire a trovare però un accordo per un eventuale riscatto, per il quale bisognerà lavorare nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dallo Tuttomercatoweb.com, il desiderio del club capitolino è quello di confermarlo anche per la prossima stagione, prelevandolo a titolo definitivo.

Stando a quanto si apprende dallo Yorkshire Evening Post, si cercherà di raggiungere un’intesa con il Leeds a fine stagione. Il valore di mercato del difensore spagnolo è di circa 8 milioni di euro.