Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sfida tra Roma e Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa le ha fatto rabbia?

Abbiamo rischiato di perdere una partita dove abbiamo avuto tante occasioni favorevoli soprattutto nei minuti finali. Poi la Roma è tornata e negli ultimi due minuti abbiamo gestito la palla malissimo, rischiando di buttare via il vantaggio nello scontro diretto in virtù della vittoria dell’andata.

Grande girone di andata e finale di coppa Italia, c’è rammarico per il girone di ritorno?

Si perché ci sono riflessioni su questo periodo, il calcio è bestiale. Dopo la sconfitta a Milano e quella persa con l’Udinese, siamo crollati e abbiamo rallentato vedendo l’Inter volare. Tanti gli infortuni e situazioni non favorevoli. In questi momenti però siamo stati bravi a rimanere concentrati abbiamo la possibilità sabato di chiuderla con la Salernitana. Quest’anno i centrocampisti per esempio hanno giocato tanto ma poi sono mancati e così come tanti altri, tutti giocatori di qualità che potevano darci una mano.

De Rossi ha detto che siete una squadra eccezionale, ma cosa manca?

A questo penserà la società, valuterà la rosa. Un’ottima base è ovvio che c’è, ma ripeto ci sono mancati tanti singoli individui. L’obiettivo era la Champions e ora abbiamo anche la finale da giocare.

Quando perdete l’equilibrio a centrocampo andate in difficoltà?

Ho imparato da piccolo che il centrocampo è quello che fa funzionare la squadra. I nostri hanno fatto un gran campionato, una qualità di questa squadra è che ha lavorato molto sui nostri limiti.

I vostri attaccanti non sono mai stati insieme al 100%.

Stasera per Chiesa era una partita congeniale. Quando siamo andati sull’ampiezza potevamo fare molto male alla Roma.

Scelta sul futuro?

Chiedete alla società. Speriamo di tornare a Roma avendo già centrato l’obiettivo della Champions. Mancano 10 giorni, lo saprete a breve il mio futuro quale sarà, scherzo e l’unico posto dove non mi fanno questa domanda è a casa a Livorno