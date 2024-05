Dopo la partita terminata in pareggio per 1-1 contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

Rimpianto per non essere arrivati alla vittoria?

Non siamo contenti, serviva una vittoria. Abbiamo lavorato tutti insieme, ma serviva la vittoria.

Qual è la differenza tra la prima e la seconda parte della stagione?

Come ogni squadra penso che ad inizio stagione c’è una marcia in più. Nella prima lottavamo per lo scudetto. Era una battaglia continua siamo arrivati esausti nella seconda parte di questa stagione.

Come vedi il tuo futuro e della Juventus?

Noi vogliamo vincere lo scudetto e giocare la Champions. Per il futuro c’è ancora un anno di contratto, l’idea è quella di rimanere e rinnovare il contratto.