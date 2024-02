Si è da poco conclusa al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida delle 20.45 di questo sabato di Serie A tra Atalanta e Sassuolo. Gli uomini di Gasperini con uno straripante 3-0 si impongono sui neroverdi grazie alle reti di Pasalic (22′), Koopmeiners (58′) e Bakker (75′). La Dea blinda così il quarto posto con 45 punti, alle spalle del Milan a 52. Il Bologna quinto in classifica con 42 punti domani sfiderà la Lazio settima a 37. Vietato sbagliare per la Roma di De Rossi, che per restare agganciata al treno Champions (ora a 38 punti) ha bisogno di una vittoria in casa del Frosinone.