I rossoblù hanno la meglio nel match contro il Verona al Bentegodi. Il gol del vantaggio per gli uomini di Nicola porta la firma di Pavoletti chiudendo in contropiede con Gaetano che davanti a Montipò accomoda per Deiola, il quale a porta sguarnita raddoppia. Gli uomini di Zanetti non hanno mai impensierito la difesa del Cagliari. Con questo risultato i sardi sorpassano i veronesi portandosi a più otto dalla zona retrocessione.