La storia, ormai da tempo, è nota: Paredes vuole il Boca e il Boca vuole Paredes. Il problema è che la clausola da 3.5 milioni è scaduta e gli argentini, ora, devono cominciare da zero una trattativa con la Roma. Come riporta Calciomercato.it, proseguono i dialoghi tra i due club, con gli xeneizes che vorrebbero uno sconto rispetto alla famosa clausola ormai scaduta. Atteggiamento, questo, poco gradito dalle parti di Trigoria, che non ha, tra l’altro, neanche potuto mettere questa quota sotto la voce plusvalenze – il termine ultime per rispettare i paletti Uefa era il 30 giugno.