La Roma guarda avanti e comincia a pianificare il futuro della sua panchina. Con l’addio di Claudio Ranieri già annunciato per fine stagione, il club giallorosso è al lavoro per individuare il nuovo allenatore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, tra i profili presi in considerazione c’è anche quello di Cesc Fàbregas, attuale tecnico del Como. Fàbregas, ex stella di Arsenal, Barcellona e Chelsea, ha iniziato la sua carriera da allenatore in Italia, riuscendo a conquistare una salvezza anticipata con il Como in Serie A. Il suo stile di gioco innovativo e il suo carisma hanno attirato l’attenzione della dirigenza romanista, che avrebbe già avuto i primi contatti esplorativi.

Nonostante l’interesse della Roma, Fàbregas ha lasciato intendere di voler dare continuità al lavoro svolto in Lombardia. “Mi sono stancato molto in questa stagione: la vittoria ci è mancata per nove partite, abbiamo avuto tanto stress e non c’è mai tempo per riposare. Io vivo le partite al massimo, sempre”, ha raccontato di recente. Oltre all’ex campione del mondo, la Roma sta valutando anche altri candidati, come Francesco Farioli — ora sulla panchina dell’Ajax — e Stefano Pioli, reduce dall’esperienza al Milan. Farioli, in particolare, preferirebbe però rimandare ogni decisione a fine stagione, lasciando le trattative in mano al suo agente. La scelta del prossimo tecnico sarà fondamentale per tracciare il nuovo progetto della Roma, chiamata a rilanciarsi con un allenatore forte e ambizioso.