Il Messaggero (M. Evangelisti) – Tra Francesco Totti e Paolo Di Canio il rispetto non è mai venuto meno. Sono proprio loro a parlare e a ricordare i tempi del loro calcio e, soprattutto, dei loro derby. “Quando si incontravano Roma e Lazio c’era sempre tensione: quella sana che ti fa scattare qualcosa dentro”, dice Di Canio. “Sì, il classico sfottò ma sempre con rispetto: sapevamo che il calcio ci univa”, ha aggiunto Totti. “Se togliessero le prese in giro, il derby perderebbe il suo fascino”, chiude Di Canio. “Lo penso spesso, anche se certe cose non si possono dire”, dice l’ex Roma.