È da poco terminata allo stadio Castellani la sfida tra Empoli e Inter per 0-3. Il match, valido per la decima giornata di Serie A, è stato deciso dalla doppietta di Frattesi (50′, 67′) e il sigillo finale di Lautaro Martinez. I nerazzurri secondi in classifica vanno così a -5 dal Napoli capolista. I toscani restano a quota 11 punti in undicesima posizione.

Foto: [Gabriel Bouys] via [Getty Images]