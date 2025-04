Nella 32ª giornata di Serie A, il Venezia ha ottenuto una vittoria cruciale per la lotta salvezza, superando il Monza 1-0 allo stadio Pier Luigi Penzo. La rete decisiva è arrivata al 72° minuto, quando Daniel Fila, che al minuto 90’+6 subisce una espulsione per somma di ammonizioni, ha insaccato il vantaggio per la formazione veneta. Con questo successo, la formazione di Eusebio Di Francesco guadagna tre punti fondamentali nella corsa per mantenere la categoria.

Il Monza, invece, resta fanalino di coda e vede complicarsi ulteriormente la situazione in classifica. Nonostante alcuni tentativi offensivi, la formazione brianzola non è riuscita a trovare la via del gol, subendo l’ennesima sconfitta stagionale. Il risultato mette in evidenza le difficoltà della squadra, che dovrà cercare un’immediata reazione nelle prossime giornate per sperare nella salvezza.