La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – La cessione in extremis di Abraham permette alla Roma di chiudere il bilancio 2024/25 quasi in pareggio. Le plusvalenze ottenute non bastano probabilmente per evitare una multa ma allontanano il rischio di restrizioni o esclusione dalle Coppe.

La Roma ha deciso di non svendere per il bilancio. Questo ha riguardato anche Evan Ndicka, che da solo avrebbe permesso di risolvere ogni problema. Meglio una multa che veder partire giocatori graditi a Gasp. Nel frattempo, il club sta abbassando il monte ingaggi, altro vincolo da rispettare.