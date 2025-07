Tammy porta soldi

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Abraham al Besiktas è la boccata d’aria fresca sui conti entro il 30 giugno. Una cessione che soddisfa tutti, Uefa compresa e che porterà 7-8 milioni di plusvalenza. Per ciò che riguarda i giovani, Romano ha deciso di restare in giallorosso, così come Cherubini. Resta in piedi con il Bari la trattativa per Pagano. Mannini, invece, è incedibile.

Ora la Roma può concentrarsi anche sul mercato in entrata. La Roma si sente tranquilla sulla questione bilancio. Al massimo potrebbe arrivare una multa. Di certo la cessione di Abraham in Turchia ha dato una mano enorme alla situazione in casa Roma.