Tra musica e calcio, anche le leggende portano con sé storie e passioni che il tempo non cancella. È il caso di Rino Gaetano, indimenticato cantautore italiano, il cui legame con la Roma viene oggi riaffermato da chi lo conosceva meglio di chiunque altro: sua sorella Anna. In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la donna ha voluto fare chiarezza su un dettaglio spesso discusso tra fan e curiosi: la fede calcistica del fratello.

“Con Renato Zero erano tanto amici. Andavano sempre insieme allo stadio Olimpico a vedere le partite della Roma, pure con Little Tony”, ha raccontato Anna, smentendo chi nel tempo aveva ipotizzato una simpatia biancoceleste per l’artista. “Perché Rino era romanista fracico. Qualcuno dice che era laziale, però non è vero”. Un ricordo affettuoso che aggiunge un tassello in più al mosaico umano di Gaetano, scomparso prematuramente il 2 giugno 1981, ma ancora vivo nel cuore di tanti.