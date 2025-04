Non solo calcio nel fine settimana di Francesco Totti, che si gode qualche ora di relax tra sport e glamour. L’ex capitano giallorosso, è stato avvistato oggi nelle tribune del prestigioso ATP 1000 di Montecarlo, dove si stanno disputando le semifinali del torneo.

Come riportato dal Corriere dello Sport su X, Totti si è unito a un parterre di ospiti d’eccezione che comprendeva anche Paulo Dybala e il Principe Alberto II di Monaco. Reduce da un viaggio in Russia per il premio RB 2025, l’ex numero 10 della Roma ha assistito al match tra Carlos Alcaraz e Davidovich Fokina, vinto dal talento spagnolo con il punteggio di 7-6 6-4. Occhi puntati ora sull’altro azzurro in campo, Lorenzo Musetti, impegnato contro l’australiano Alex De Minaur. Un mix di sport e mondanità, con Totti sempre al centro della scena anche lontano dal campo da gioco.