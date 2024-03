Il sabato della 27a giornata della Serie A si apre con un pareggio in un autentico duello-salvezza. Loum Tchaouna fa sognare la Salernitana dopo dieci minuti, poi l’Udinese domina e pareggia con la strepitosa rovesciata di Kamara (48’pt) nel recupero. Finisce 1-1, perché i campani sprecano mezz’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Ebosele, con Candreva a mancare il gol al 94′. Liverani resta così a sei punti dalla salvezza.