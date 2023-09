Udinese-Fiorentina termina 0-2. Ad aprire le danze è Martìnez al 32′ su assist di Bonaventura, che oltre a servire il compagno nel gol del vantaggio sigla anche il gol che chiude di fatti la gara. Non bastano i 20 tiri in porta dei bianconeri, gli uomini di Sottil restano a quota tre punti in classifica, mentre la Viola aggancia la Juve quarta in quarta posizione.

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, l’Atalanta torna a sorridere. Termina 2-0 la gara al Gewiss Stadium contro il Cagliari. In gol per i nerazzurri Lookman al 33′ e Pasalic al 76′. La squadra di Gasperini sale al sesto posto in classifica con 9 punti e il Cagliari resta fermo a 2, incassando la terza sconfitta stagionale.