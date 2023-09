La Roma Primavera pareggia per 1-1 contro il Torino. Non una grande prestazione quella dei ragazzi di Guidi, ma che nonostante la differenza numerica causata dall’espulsione di Graziani e l’infortunio di Oliveras riescono a trovare le rete del pareggio al 95′. I giallorossi salgono a quota 7 punti in classifica e domenica al Tre Fontane sfideranno la Sampdoria.