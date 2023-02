Serie A, Torino-Cremonese è 2-2. Sanabria torna al gol in casa dopo oltre un anno

Il posticipo che chiude il 23esimo turno di Serie A, ha visto in campo Torino e Cremonese che si sono spartite la posta in palio. Allo Stadio Grande Torino finisce 2-2, primo tempo con i granata che dominano, passando in vantaggio con l’ex Roma, Antonio Sanabria, che dal dischetto torna al gol in casa dopo oltre un anno (da Torino-Sassuolo 1-1, del 23 gennaio 2022). Nella ripresa la Cremonese cambia atteggiamento e con due gran gol di Tsadjout e Valeri passa in vantaggio. Trova il gol decisivo ai fini del risultato Singo, alla prima marcatura in questo campionato.