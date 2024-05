Dopo l’impresa quasi sfiorata alla BayArena, De Rossi ha commentato il 2-2 con il Leverkusen. Queste le sue dichiarazioni:

Orgoglio?

Abbiamo fatto una partita eroica. Primo tempo molto bene però abbiamo tirato un po’ poco. I ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Stasera hanno fatto una grande partite di sforzo fisico e mentale. Quando sfiori il miracolo, il gol ti fa male. Ma si riparte da questo spirito qua.

Che conclusioni tirare in vista di Bergamo?

Abbiamo perso Spina e tanti saranno stanchi. Dovremo essere pronti. Avremo umori diversi. Anche oggi loro erano strasicuri ma poi può cambiare tutto. L’Atalanta è fortissima e dovremo farci trovare pronti. Sapevamo che sarebbe stato tutta una rimonta.

Avete lavorato molto sulla fase difensiva?

La nostra preparazione principale era sulla fascia sinistra per cercare i cross su cui vanno in confusione. Poi Spina si stira e Nicola deve entrare subito contro uno che va a 200 all’ora.

Cosa ha imparato in questo percorso?

In ogni partita imparo qualcosa. Abbiamo fatto un percorso che alla Roma è capitato 5 volte. Devo ringraziare i ragazzi e ho imparato perché il mio lavoro non è solo nei 90 minuti. Oggi abbiamo affrontato una squadra più forte e oggi gli va stretta una mano.

Come sta Dybala?

Sta facendo ancora il ghiaccio. Non ha gravi infortuni, ma solo in certe occasioni poteva entrare.