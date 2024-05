Pagine Romaniste – La Roma va vicina all’impresa sul campo del Bayer Leverkusen. I giallorossi trovano il vantaggio nel finale di primo tempo, grazie al rigore realizzato da Paredes. Dopo le chance nei primi minuti per Lukaku e Pellegrini, i tedeschi iniziano a spingere. Nella ripresa ancora Paredes dal dischetto illude la Roma, che recupera momentaneamente il doppio svantaggio. A 7’ dalla fine, Svilar, protagonista fino a quel momento per le molteplici parate, buca un’uscita e la palla entra in porta dopo una sfortunata deviazione di Mancini. Dopo l’arrembaggio finale, Stanisic trova il contropiede che chiude ogni possibilità di sogno di andare a Dublino.

TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong (89’ Stanisic), Xhaka, Palacios, Grimaldo (Kossounou); Adli, Hofmann (80’ Wirtz), Hlozek (74’ Schick).

A disposizione: Hradecky, Lomb, Kossounou, Arthur, Andrich, Puerta, Tella, Boniface, Wirtz, Schick, Iglesias. Allenatore: Xabi Alonso.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola (21’ Zalewski); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini (80’ Abraham), Angelino (80’ Smalling); Lukaku, Azmoun (72’ Bove). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Smalling, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Dybala, Abraham. Allenatore: De Rossi.

Marcatori: 43’ Paredes, 66’ Paredes, 83’ aut. Mancini, 97’ Stanisic

Ammoniti: 21’ Pellegrini, 21’ Mancini, 21’ Tapsoba, 27’ Paredes, 28’ Zalewski, 42’ Tah, 89’ Wirtz

Espulsi:

Altro: 4’ di recupero (PT); 7’ di recupero (ST)

Note:

Arbitro: Makkelie (Olanda) Assistenti: Steegstra e De Vries. IV uomo: Gozubuyuk. Var: Dieperink. Avar: Van Boele

CRONACA

90'+8 – Finisce in parità alla BayArena e la Roma viene eliminata dall'Europa League Bayer Leverkusen 2-2 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

90'+7 – Gol del Leverkusen. Stanisic in contropiede si accentra e pareggia i conti Bayer Leverkusen 2-2 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

82' – Gol del Bayer Leverkusen. Calcio d'angolo battuto tagliato. Svilar esce male e la palla cade su Mancini che si fa autogol Bayer Leverkusen 0-2 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

71' – Azmoun rimane a terra per i crampi. Gioco fermo Bayer Leverkusen 0-2 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

65' – Rigore per la Roma dopo controllo al Var Bayer Leverkusen 0-1 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

64' – Controllo Var per un possibile fallo di mano di Hlzoke in area di rigore Bayer Leverkusen 0-1 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

56' – Azmoun si gira al limite dell'area e calcia. Kovar ci arriva ma la respinge centralmente, ma nessun giallorosso aveva seguito Bayer Leverkusen 0-1 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRomas — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

42' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Paredes calcia centrale e non lascia scampo a Kovar Bayer Leverkusen 0-1 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

40' – Rigore per la Roma. Azmoun viene trattenuto in area da Tah che viene anche ammonito Bayer Leverkusen 0-0 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

29' – Palo del Bayer Leverkusen. Palacios calcia dal limite e colpisce il legno. Per poco Svilar non si fa autogol dopo il rimpallo Bayer Leverkusen 0-0 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024

17' – Occasione per la Roma. Cristante crossa dalla destra e trova Pellegrini solo in area. Il Capitano della Roma gira però debolmente di testa Bayer Leverkusen 0-0 Roma#ASRoma #UEL #BayerLeverkusenRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) May 9, 2024