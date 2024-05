Protagonista con i due gol dal dischetto, Paredes ha commentato la sfida della BayArena. Queste le sue dichiarazioni:

PAREDES A SKY SPORT

Quanto è dura?

Fa male perché avevamo la partita tra le mani. Dopo l’autogol devi andare avrei e con questi non puoi permetterlo.

Stasera avete messo orgoglio e coraggio.

Si, abbiamo messo tutto quello che dovevamo mettere per portare la partita sul 2-0. Fino al minuto 82 lo abbiamo fatto bene, una grandissima partita, purtroppo l’autogol ci ha costretto a lasciare degli spazi dietro.

La Roma è stata vicina all’impresa.

Si dispiace perché abbiamo fatto un grande sforzo. Volevamo regalare una gioia ai tifosi.

Ora la Champions.

Si già domani penseremo all’Atalanta.

Questa sera hai avuto più libertà?

Le partite sono sempre diverse , oggi c’era più spazio e ho provato a dare il mio contributo.

Come state dal punto di vista fisico?

C’è stanchezza, ma per queste tre partite è più improntate la testa. Ora ci preparano bene per domenica che è una delle partite più importanti.

Ora giochi meglio, merito di De Rossi?

Merito degli infortuni. Spero di continuare così e di aiutare la squadra.