Nella 26ª giornata di Serie A si affrontano Sassuolo e Empoli. Apre le marcature dello scontro salvezza Luperto. Azzurri vicini al bis col raddoppio annullato a Maleh. Nella ripresa al 54’ punita l’entrata in ritardo su Ruan di Ismajli, che si prende anche il giallo e regala il rigore al Sassuolo. Pinamonti non sbaglia, è 1-1. Dopo soli 10 minuti viene assegnato un altro calcio di rigore, questa volta è Niang a spiazzare Consigli. I neroverdi pareggiano al 77’ con il gol di Ferrari. L’Empoli non si arrende, la chiude Bastoni al 93’.