Sale la febbre da Brighton. La prossima sfida che la Roma dovrà attraversare in Europa saranno gli ottavi di finale contro il Brighton. Nella fase di prelazione riservata agli abbonati di Serie A, sono già stati venduti oltre 16.000 biglietti in 24 ore. Nei prossimi giorni ci saranno le altre due fasi per l’acquisto dei tagliandi: prelazione per abbonati coppe e poi al via la vendita libera. Quello che si preannuncia è un nuovo sold out.