Il contratto di Rui Patricio è in scadenza a giugno e la volontà della società è di puntare su un altro giocatore. Il futuro del portoghese non sarà più quindi in giallorosso. Come riportato da Calciomercato.com, Alex Meret e Wladimiro Falcone sono i nomi più caldi. Dall’Inghilterra invece, diverse le squadre ad aver come obiettivo Svilar. L’Everton avrebbe già effettuato un sondaggio per il portiere giallorosso.