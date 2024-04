Corriere dello Sport (R. Maida) – Un lunedì di riposo, utile a rifiatare e a meditare, Da oggi Daniele De Rossi ra­gionerà sul Bayer Leverkusen, in verità ha già adocchia­to insieme allo staff per carpir­ne i tanti pregi e i pochi limi­ti. Gli imbattuti non imbattibi­li, come li ha definiti l’allenato­re con una frase molto efficace, rappresentano la frontiera tra un ottimo torneo e un ingresso nel mondo dei sogni: se già due finali europee consecutive rap­presentavano un record per la Roma, figurarsi tre.

Contro ì campioni dì Germania si sale molto dì li­vello. Per questo non sarebbe sorprendente una novità tatti­ca sulla quale De Rossi sta ra­gionando, anche notando la condizione fisica imperfetta di Karsdorp e l’assenza sicu­ra degli altri due terzini destro. Chi gio­cherà da quella parte? Vista la ritrovata abbondanza di cen­trali difensivi, una soluzione potrebbe essere il ritorno alla difesa a tre e mezzo con Llorente a tutta fascia sulla cor­sia di destra nella fase offen­siva.