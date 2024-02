Serie A, Napoli-Genoa 1-1: Ngonge risponde a Frendrup. Gli Azzurri restano lontani dal quarto posto

Nel primo anticipo del sabato di Serie A si sono affrontate al “Maradona” Napoli e Genoa. Gli Azzurri che arrivavano dalla vittoria in rimonta sul Verona oggi avevano la possibilità di riavvicinarsi sensibilmente al quarto posto, ma così non è stato. Infatti i rossoblù erano riusciti a passare in vantaggio con un bel di Frendurp, per poi farsi rimontare solo al novantesimo dal gol di Ngonge.

La squadra di Mazzarri, a parità, di partite resta due punti sotto la Roma, che domani avrà la possibilità di allungare a 5 le lunghezze nella delicata partita contro il Frosinone.