Corriere dello Sport (E. Piergianni) – L’infortunio del suo capitano Jonathan Tah (28 anni) tiene in ansia Xabi Alonso. I controlli medici di ieri non hanno sciolto i dubbi sul recupero del forte difensore centrale in tempo per la semifinale con la ama giovedì prossimo all’Olimpico. I medici hanno diagnosticato una sciatalgia dorsale per il colpo alla schiena che sabato, contro lo Stoccarda, lo ha costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo sul punteggio di 0-0. Xabi Alonso non vuole rischiare. Tah è stato tra i migliori del Bayer Leverkusen nelle due partite con i giallorossi nell’ultima edizione. Xabi Alonso lo porterà a Roma, ma solo l’ultimo bollettino medico chiarirà la disponibilità del giocatore.