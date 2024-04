Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Sky al termine di Napoli-Roma. Le sue parole:

Cos’è mancato?

“Non siamo stati attentissimi su un angolo. Eravamo riusciti a ribaltarla, con una grande prestazione e capitalizzando poco. Non riusciamo a vincere le prestazioni fatte bene. Ci è mancata continuità, ma dobbiamo continuare così per chiudere al meglio l’anno”.

C’è rabbia o rimpianto?

“Un misto, non è una stagione positiva. Abbiamo buttato via tante partite, ma la squadra si è impegnata al massimo, ci sono delle difficoltà. C’è rabbia per le potenzialità della squadra, ma quel che è fatto è fatto. pensiamo al futuro”.

Era il segnale dopo il ritiro?

“Fa piacere tornare a stare con la famiglia, per staccare un po’. Fa piacere ricevere i complimenti del Presidente, dobbiamo fare queste prestazioni in tutte le partite”.

La tua stagione?

“Diversa da quella dell’anno scorso in cui subivamo di meno. Dobbiamo migliorare, posso fare meglio anche io lavorando al 100% per ripagare la fiducia del mister”.