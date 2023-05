Sconfitta durissima per la Juventus. L’Empoli travolge i bianconeri 4-1 nel giorno della penalizzazione di 10 punti a seguito della sentenza della Corte federale. I toscani dominano in lungo e in largo sin dall’inizio del match. Dopo 22 minuti la squadra di Zanetti è avanti di due reti grazie ai gol di Caputo e Luperto. Nella ripresa il copione non cambia: prima Caputo fa la doppietta poi è Piccoli a regalare il quarto gol. Nel mezzo il ritorno al gol di Federico Chiesa.