L’Inter continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica. I nerazzurri superano a valanga il Lecce per 0-4. Decisive le reti di Lautaro Martinez, autore di una doppietta, Frattesi e De Vrij. La squadra di Inzaghi sale a quota 66 punti, in attesa del recupero con l’Atalanta.